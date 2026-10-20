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Dokumentation

Libellen - Die Himmelsjäger

Sie schweben über Teichen und Tümpeln, sie bevölkern die Ufer von Flüssen und Bächen. Mit ihren metallisch schillernden Farben und einzigartigen Flugkünsten sind sie wahre Juwele der Lüfte: Libellen, wie man sie noch nie gesehen hat.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.12.2026
15:25 - 16:10 Uhr

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Faszinierende Makroaufnahmen führen in die Welt dieser Insekten, die schon zu Zeiten der Dinosaurier auf der Erde lebten. Spektakuläre Superzeitlupen und aufwändige Computeranimationen verraten erstmals, wie Libellen ihre Beute blitzschnell im Flug fangen - und wie sie sich in der Luft paaren. Unterwasseraufnahmen enthüllen die Entwicklung der räuberischen Libellenlarve, Zeitrafferszenen das Schlüpfen des fertig entwickelten Insekts.

Doch die farbenprächtigen Flugakrobaten schweben in Gefahr: Die bevorzugten Lebensräume der Libellen an und in Gewässern schrumpfen zusehends - und so sind allein in Europa bereits etwa 80 Arten vom Aussterben bedroht.

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Libellen - Die Himmelsjäger1/3

Eine Libelle

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF/Power of Earth
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Sendungsbereich:
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Libellen - Die Himmelsjäger3/3

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Sendungsbereich:
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Quelle:
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Dokumentation von Kurt Mündl.

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