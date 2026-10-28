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  4. Kitz & Co - Die Tarnung von Tierkindern
Eine Rehmutter leckt ihr Kitz am Kopf

Dokumentation

Kitz & Co - Die Kunst des Verschwindens

Warum hat ein Rehkitz weiße Flecken - und warum verschwinden sie, wenn es älter wird? Wieso sind Frischlinge gestreift und erwachsene Wildschweine nicht?

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Tier-Doku

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Wald

Wesentlich ist bei allen "Verschwindungskünstlern" ihr Verhalten: Viele Wildtiere, wie eben Feldhase oder Jung-Reh, harren völlig unbewegt aus, auch wenn Menschen oder Tiere in ihre Nähe geraten. Dieses spezielle Verhalten ist Teil ihrer Überlebensstrategie. Die Kombination aus Tarnfarbe und starrem Liegeverhalten am Boden sind angeborene Verhaltensmuster, die von den Jungen nicht erlernt werden müssen.

Seitlicher Anblick eines Wachtelkükens im Gras
Dokumentation -

Kitz & Co – Die Kunst des Verschwindens1/5

Wachtelküken - kaum auszumachen auf dem braunen Untergrund

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF/Kurt Mündl Film/Franz Cee
Großaufnahme eines Feldhasen zwischen Grashalmen
Dokumentation -

Kitz & Co – Die Kunst des Verschwindens2/5

Feldhase - völllig regungslos sitzt er im Maisfeld

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF/Kurt Mündl Film/Franz Cee
Seitlicher Anblick eines Rehkitzes
Dokumentation -

Kitz & Co – Die Kunst des Verschwindens3/5

Rehkitz - die Flecken auf seinem Rücken sehen wie Sonnenflecken am Waldboden aus

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF/Kurt Mündl Film/Franz Cee
Ein Frischling zwischen zwei Baumstämmen
Dokumentation -

Kitz & Co – Die Kunst des Verschwindens4/5

Frischling - das gestreifte Fell lässt sie im Wald nahezu unsichtbar werden

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF/Kurt Mündl Film/Franz Cee
Eine Rehmutter leckt ihr Kitz am Kopf
Dokumentation -

Kitz & Co – Die Kunst des Verschwindens5/5

Rehmutter und Kitz - oft lässt die Geiß das Kitz allein zurück, um von Feinden abzulenken

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF/Kurt Mündl Film/Franz Cee

Es sind ausgefeilte Tarnstrategien, die Kitz & Co. das Überleben in der Natur sichern sollen. Universum-Regisseur Kurt Mündl begleitet das Heranwachsen eines Rehkitzes und zeigt, wie Tierkinder das Versteckspiel im Wald meisterlich beherrschen.

Eine Dokumentation von Kurt Mündl
Sprecher: Gregor Seberg

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