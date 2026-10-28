Dokumentation
Kitz & Co - Die Kunst des Verschwindens
Warum hat ein Rehkitz weiße Flecken - und warum verschwinden sie, wenn es älter wird? Wieso sind Frischlinge gestreift und erwachsene Wildschweine nicht?
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Wesentlich ist bei allen "Verschwindungskünstlern" ihr Verhalten: Viele Wildtiere, wie eben Feldhase oder Jung-Reh, harren völlig unbewegt aus, auch wenn Menschen oder Tiere in ihre Nähe geraten. Dieses spezielle Verhalten ist Teil ihrer Überlebensstrategie. Die Kombination aus Tarnfarbe und starrem Liegeverhalten am Boden sind angeborene Verhaltensmuster, die von den Jungen nicht erlernt werden müssen.
Es sind ausgefeilte Tarnstrategien, die Kitz & Co. das Überleben in der Natur sichern sollen. Universum-Regisseur Kurt Mündl begleitet das Heranwachsen eines Rehkitzes und zeigt, wie Tierkinder das Versteckspiel im Wald meisterlich beherrschen.
Eine Dokumentation von Kurt Mündl
Sprecher: Gregor Seberg