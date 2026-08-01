Dokumentation
Im Zaubertal der Kröten
Jedes Frühjahr findet am bayerischen Alpenrand eine einzigartige Tierwanderung statt: Mehr als 10.000 Erdkröten begeben sich dort auf eine abenteuerliche Reise.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 17.08.2026
- 20:15 - 21:00 Uhr
- Ton
- AD
Sie sind bereit, alles auf sich zu nehmen, um sich zu paaren und ihren Laichplatz zu erreichen. Ihr Ziel sind drei glasklare Seen in einem scheinbar idyllischen Tal zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl.
Doch für ihre Mission müssen die Amphibien nicht nur steile Felswände überwinden und eine vielbefahrene Alpenstraße queren: Auch ihre Fressfeinde warten auf sie und ihren künftigen Nachwuchs, der in den Seen heranreifen soll. Vor allem für die Krötenweibchen ist diese Reise die größte Herausforderung ihres Lebens. Denn ausgerechnet ihre Partner, die Krötenmännchen, bringen sie durch ihren unbändigen Drang, sich fortzupflanzen, immer wieder in größte Gefahr. Nur ein kleiner Teil der Weibchen überlebt.
Der Film erzählt eine unglaubliche Geschichte über die Tiere, die vielen zunächst wenig sympathisch erscheinen - doch deren Leidenschaft, Komik, Mut und Gelassenheit sie einfach bewundernswert machen.