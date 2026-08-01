Im Zaubertal der Kröten

Doch für ihre Mission müssen die Amphibien nicht nur steile Felswände überwinden und eine vielbefahrene Alpenstraße queren: Auch ihre Fressfeinde warten auf sie und ihren künftigen Nachwuchs, der in den Seen heranreifen soll. Vor allem für die Krötenweibchen ist diese Reise die größte Herausforderung ihres Lebens. Denn ausgerechnet ihre Partner, die Krötenmännchen, bringen sie durch ihren unbändigen Drang, sich fortzupflanzen, immer wieder in größte Gefahr. Nur ein kleiner Teil der Weibchen überlebt.