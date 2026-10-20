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Nahaufnahme einer eingerollten Ringelnatter

Dokumentation

Im Reich von Kreuzotter & Co. - Österreichs Schlangen hautnah

Schlangenangst ist sehr tief in jedem Menschen verankert. Naturfilmer Kurt Mündl hat sich diesen Tieren ein Jahr lang "hautnah" angenähert.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.12.2026
14:40 - 15:25 Uhr

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Tier-Doku

Tier-Doku

Universum ist diesmal den Schlangen Österreichs auf der Spur. Sechs verschiedene Schlangen-Arten gibt es in unserem Land, darunter Wasserschlangen, Baumschlangen und sogar eine Würgeschlange. Neben Ringelnatter, Äskulapnatter oder Kreuzotter gibt die neue Dokumentation von Kurt Mündl nie zuvor gesehene Einblicke ins verborgene Leben äußerst seltener Schlangen wie Schlingnatter, Hornotter oder Wiesenotter.

Eine eingerollte Schlingnatter von oben gesehen
Dokumentation -

Im Reich von Kreuzotter & Co – Österreichs Schlangen hautnah1/7

Die Schlingnatter (auch Glattnatter) wird aufgrund ihrer markanten Rückenzeichnung oft mit der Kreuzotter verwechselt. Sie ist allerdings eine völlig harmlose, ungiftige und recht zierliche ...

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF
Nahaufnahme einer Kreuzotter
Dokumentation -

Im Reich von Kreuzotter & Co – Österreichs Schlangen hautnah2/7

Eine Kreuzotter in Angriffsstellung

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF
Eine Schlange in einer Wiese getarnt
Dokumentation -

Im Reich von Kreuzotter & Co – Österreichs Schlangen hautnah3/7

Die Wiesenotter ist die kleinste und seltenste Giftschlange Europas.

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF
Blick von oben auf eine Ringelnatter
Dokumentation -

Im Reich von Kreuzotter & Co – Österreichs Schlangen hautnah4/7

Ringelnatter

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF
Eine Schlange verschlingt ein Ei in einem Vogelnest
Dokumentation -

Im Reich von Kreuzotter & Co – Österreichs Schlangen hautnah5/7

Oft finden Äskulapnattern in Vogelnestern üppige Beute.

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF
Nahaufnahme einer Giftschlange
Dokumentation -

Im Reich von Kreuzotter & Co – Österreichs Schlangen hautnah6/7

Die Hornotter ist die größte Giftschlange Österreichs. Sie kommt nur in wenigen Habitaten in den südlichen Bundesländern vor.

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF
Nahaufnahme einer eingerollten Ringelnatter
Dokumentation -

Im Reich von Kreuzotter & Co – Österreichs Schlangen hautnah7/7

Ringelnatter

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF

Schlangen zählen für manche zu den am meisten gefürchteten Tieren. "Im Reich von Kreuzotter & Co" zeigt eine neue Seite der Reptilien, fernab aller Horror-Klischees: nämlich die faszinierende Vielfalt dieser zumeist völlig harmlosen Tiere. Vom Frühjahrserwachen bis zur Paarung vergehen nur wenige Wochen, oft nur Tage. Die, zum Teil lebend geborenen, Jungen sind vom ersten Atemzug an auf sich alleine gestellt, wachsen rasch und schälen sich ein Leben lang aus der Haut. Manche jagen auf Bäumen, andere im Wasser, wieder andere umschlingen und erdrücken ihre Beute. Eine der kleinsten und giftigsten Schlangen Österreichs, die Wiesenotter, scheint hingegen ausgerottet. Oder etwa doch nicht?

Eine Dokumentation von Kurt Mündl
Sprecher: Cornelius Obonya

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