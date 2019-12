Hyänen - Die Königinnen der Masai Mara

Nach den ersten Regenfällen im April wird jede Fahrt der Hyänenforscher zur Expedition

Quelle: ORF/Cosmos Factory/Harald Pokieser

Die Größe des Clans, Jagdverhalten und sogar die Art und Weise, wie Junge aufgezogen werden, hängt vom jeweiligen Lebensraum ab, Hyänen sind extrem flexibel. Einzigartige Aufnahmen zeigen, wie gut sie sich bei der Jagd an ihre Umwelt anpassen. In der Regel jagen Hyänen nachts und in Gruppen, am Nakurusee in Kenia hingegen haben sie sich auf Flamingos spezialisiert und jagen auch tagsüber. In der Serengeti und Masai Mara wird das Nahrungsangebot durch die legendäre Wanderung der Gnus, Zebras und Antilopen bestimmt. Es gibt praktisch immer Beute, denn diese Wanderung erfolgt in Wellen, einmal strömen Zehntausende Gnus in die weiten Ebenen, dann wieder dominieren Zebras oder Leierantilopen. Für Letztere haben die Hyänen eine besondere Jagdstrategie entwickelt. In der Regel sind die rund 130 Kilogramm schweren Antilopen wachsam und in der Gruppe auch äußerst wehrhaft, aber sie haben einen Schwachpunkt. Mittags liegen sie im Gras und dösen, den Kopf am Boden aufgestützt. Solange das Gras kurz ist, registrieren sie selbst im Schlaf jede Bewegung. Doch wenn der Regen kommt, schießt das Gras in die Höhe, die Sicht ist versperrt und dann kommen die Hyänen. Erstmals wurde gefilmt, wie es die Hyänen schaffen, unbemerkt an die Antilopen heranzukommen und wie diese Jagd abläuft.



Nicht ganz so dramatisch, aber umso verblüffender ist ein Intelligenztest, den Kay Holekamp für ihre Hyänen entwickelt hat. Im Revier des Klans wird ein Eisenkäfig mit einem Stück Ziegenfleisch deponiert, das Tor des Käfigs ist mit einem schweren Riegel verschlossen. Dann nimmt ein Hyänen-Weibchen die Witterung auf. Wie sie an das Problem mit dem Riegel herangeht, beweist, dass Hyänen zu Recht die Königinnen der Masai Mara sind.