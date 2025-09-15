Guter Biber – böser Biber?

Ein zentrales Hilfsmittel und Lösungs-Werkzeug aus der Schweiz ist dabei das neue Auenmodell, das erstmals flächendeckend aufzeigt, wo Biber nicht nur toleriert, sondern gezielt gefördert werden könnten. Besonders in höher gelegenen Gebieten oberhalb von 600 Metern können ihre Dämme zum Beispiel helfen, das Grundwasser zu stabilisieren – ein willkommener Effekt angesichts zunehmender Trockenperioden. Denn wenn man die Nager unkontrolliert bauen und stauen lässt, können sie ganze Landstriche in einzigartige Sumpfgebiete verwandeln und helfen so beim Arten- und Klimaschutz. Aber gelingt der Drahtseilakt zwischen Landschaftsökologie und Naturzerstörung? Diese Doku klärt auf.