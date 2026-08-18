Giraffen - Afrikas sanfte Giganten

"Der Giraffenexpress" – sechs wilde Rothschild-Giraffen werden in ein neues, sichereres Zuhause gebracht.

Quelle: BBC/AGB FILMS

In einem eiligen und kühnen Einsatz plant Dr. Fennessy zusammen mit einem entschlossenen Team aus Uganda zwanzig der seltensten Unterexemplare der Giraffe zusammenzutreiben und über den Nil zu bringen.



Jeder liebt Giraffen, doch was wissen wir eigentlich über sie? Es steht viel auf dem Spiel, doch wenn das Rettungsteam Erfolg hat, bedeutet das vielleicht eine bessere Zukunft für ein Tier, das wir trotz seiner enormen Größe irgendwie übersehen haben.



Ein Film von Tom Mustill.