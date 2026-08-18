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Das Bild zeigt eine Szene, in der eine Gruppe von Rothschild-Giraffen.

Dokumentation

Giraffen - Afrikas sanfte Giganten

Dr. Julian Fennessy hat 20 Jahre damit verbracht Giraffen zu studieren und weiß aus erster Hand, dass ihre Zahlen zurückgehen. Sein Ziel: die Rettung dieser Giganten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.09.2026
21:05 - 22:00 Uhr

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Tier-Doku

Tier-Doku
Das Bild zeigt eine Szene, in der eine Gruppe von Rothschild-Giraffen auf einem Lastwagen steht, der auf einer Fähre über den Nil transportiert wird. Die Giraffen sind teilweise mit einem grünen, blättrigen Zweigwerk bedeckt, das ihnen Schatten und Versteck bietet. Auf der Fähre sind mehrere Personen in hellen Schutzanzügen und mit Handschuhen zu sehen, die anscheinend dabei helfen, die Giraffen zu sichern. Der Wasserweg ist ruhig, umgeben von einer grünen Uferlandschaft und einem klaren Himmel. Das Foto vermittelt eine Atmosphäre von Dringlichkeit und Naturschutz, da es sich um eine Aktion zum Schutz einer bedrohten Gattung handelt.
Eine Gruppe seltener Rothschild-Giraffen wird über den Nil in Sicherheit gebracht.
Quelle: BBC/AGB FILMS

Er versucht, den Bestand zu vergrößern, indem er zwanzig dieser zarten Riesen über den Nil in Sicherheit bringt.

Dr. Julian Fennessy hat 20 Jahre damit verbracht Giraffen zu studieren und enthüllt nun ihre Geheimnisse.

Das wohl erschreckendste ist, dass sie verschwinden. Die Zahlen sind in nur zwei Jahrzehnten um 40 Prozent zurückgegangen.

Das Bild zeigt einen grünen Lastwagen, der durch eine trockene Landschaft fährt. Auf der Ladefläche des Lastwagens sind mehrere Giraffen sichtbar, die aus einer umrahmenden Konstruktion mit Zweigen und Blättern hervorlugen. Die Giraffen haben einen malerischen, langen Hals und ein charakteristisches geflecktes Fell. Ein Mann in militärischer Kleidung steht an der Seite des Trucks, während im Hintergrund verschiedene Pflanzen und Sträucher zu sehen sind. Der Himmel ist klar und blau. Das Bild dokumentiert eine wichtige Umweltschutzaktion, bei der gefährdete Giraffen in ein sicheres Habitat transportiert werden.
"Der Giraffenexpress" – sechs wilde Rothschild-Giraffen werden in ein neues, sichereres Zuhause gebracht.
Quelle: BBC/AGB FILMS

In einem eiligen und kühnen Einsatz plant Dr. Fennessy zusammen mit einem entschlossenen Team aus Uganda zwanzig der seltensten Unterexemplare der Giraffe zusammenzutreiben und über den Nil zu bringen.

Jeder liebt Giraffen, doch was wissen wir eigentlich über sie? Es steht viel auf dem Spiel, doch wenn das Rettungsteam Erfolg hat, bedeutet das vielleicht eine bessere Zukunft für ein Tier, das wir trotz seiner enormen Größe irgendwie übersehen haben.

Ein Film von Tom Mustill.

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