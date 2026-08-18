Dokumentation
Giraffen - Afrikas sanfte Giganten
Dr. Julian Fennessy hat 20 Jahre damit verbracht Giraffen zu studieren und weiß aus erster Hand, dass ihre Zahlen zurückgehen. Sein Ziel: die Rettung dieser Giganten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 07.09.2026
- 21:05 - 22:00 Uhr
Er versucht, den Bestand zu vergrößern, indem er zwanzig dieser zarten Riesen über den Nil in Sicherheit bringt.
Dr. Julian Fennessy hat 20 Jahre damit verbracht Giraffen zu studieren und enthüllt nun ihre Geheimnisse.
Das wohl erschreckendste ist, dass sie verschwinden. Die Zahlen sind in nur zwei Jahrzehnten um 40 Prozent zurückgegangen.
In einem eiligen und kühnen Einsatz plant Dr. Fennessy zusammen mit einem entschlossenen Team aus Uganda zwanzig der seltensten Unterexemplare der Giraffe zusammenzutreiben und über den Nil zu bringen.
Jeder liebt Giraffen, doch was wissen wir eigentlich über sie? Es steht viel auf dem Spiel, doch wenn das Rettungsteam Erfolg hat, bedeutet das vielleicht eine bessere Zukunft für ein Tier, das wir trotz seiner enormen Größe irgendwie übersehen haben.
Ein Film von Tom Mustill.