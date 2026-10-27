Geheimnisvolle Parktiere - Wildes Leben in der Stadt

Silke Schweiger vom Naturhistorischen Museum Wien erzählt, wieso sich verschiedene Reptilien hier breit gemacht haben, die in Mitteleuropa eigentlich gar nicht heimisch sind. Immer schon hier zuhause sind die niedlichen Feldhamster (Bild oben) und andere kleine Säugetiere. Auf die Erforschung von Mäusen konzentriert sich Patrick Buhmann, Student an der Universität Wien. Er will herausfinden, welche Vor- oder Nachteile das Stadtleben für sie mit sich bringt.



Aaskrähen profitieren ohne Zweifel vom Leben mit dem Menschen. Sie sind Meister darin, sich Nahrungsquellen zu erschließen, die wir ungewollt zur Verfügung stellen. Christine Schwab hat sich der Erforschung der klugen Vögel gewidmet und bricht eine Lanze für diese nicht immer hoch geschätzten, größten Vertreter der Singvögel.