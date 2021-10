Geheimnisvolle Parktiere - Wildes Leben in der Stadt

Zweifarbfledermaus

Quelle: ORF/Leander Khil.

Abends werden Fledermäuse und Fledermaus-Forscherinnen und -Forscher aktiv. Daniela Wieser von der Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich erläutert, wie dem heimlichen Leben der kleinen Säugetiere auf den Grund gegangen wird.



Der Wasserpark in Wien erlaubt ungewöhnlich intime Einblicke in das Brutgeschäft der Graureiher. Sie finden Nahrung an den zahlreichen Wasserflächen in Österreichs Hauptstadt und haben auf einer kleinen Insel in der alten Donau eine Brutkolonie gegründet. Dieses Gewässer teilen sie sich mit exotischen Reptilien: Von Menschen ausgesetzte Schmuckschildkröten haben sich hier etabliert.