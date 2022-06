Geheimnisvolle Eichhörnchen

Junge Eichhörnchen kommen nackt zur Welt. Aber bald ist schon zu erkennen, ob die Tiere später dunkler oder heller gefärbt sein werden.

Quelle: ORF/dreiD.at/Rilk Film/Hubert Doppler

Produzent Lukas Kogler: "Eichhörnchen sind unberechenbar. Als Produzent holt man gleich einmal tief Luft, da man mit teuren Stehzeiten rechnen muss. Als Konstante konnten wir allerdings die kurzen Aktivitätsphasen am Vormittag und am Nachmittag erkennen. Da mussten wir gut vorbereitet sein und sofort zu drehen beginnen. Denn wenn ein Kamerateam am Waldrand unterwegs ist, dauert es nie lange, bis neugierige Krähen am Horizont auftauchen - dann sind die Eichhörnchen sofort wieder weg. Die Drehs richtig zu planen und die Sets so einzurichten, dass wir zu guten Aufnahmen kommen konnten, war eine große Herausforderung. Wir haben vieles über Eichkätzchen gelernt, das nirgends in der Literatur zu finden ist."



Ihre Kobel bauen sie in Astgabeln oder in hohlen Baumstämmen. Dort oben in den Baumkronen der Mischwälder sind sie einigermaßen sicher; trotzdem kommt nur ein kleiner Teil der Jungtiere in den ersten Winter, wo Kälte und Nahrungsmangel drohen. Sofern nicht schon im Herbst ein gut isolierender Nest-Kobel vorbereitet und reichlich Nahrungsdepots angelegt wurden. Samen und Nüsse nehmen einen wichtigen Platz im Nahrungsspektrum der Allesfresser ein. Eichhörnchen legen im Herbst Winterdepots an, indem sie die Früchte der Waldbäume unterm Laub in schnell gegrabenen Löchern verscharren. Doch überall im Wald gibt es Futterkonkurrenten mit feinen Nasen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Vorräte entdeckt und geplündert werden, ist groß.