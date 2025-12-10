Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Tiere
  4. FischZeit in Kärnten
Seenlandschaft bei Kärnten. Im Hintergrund ein bewaldeter Berg, im Vordergrund ein Ruderboot.

Dokumentation

FischZeit in Kärnten

In Kärnten gibt es 1200 stehende Gewässer und mehr als 8000 Flusskilometer. Ein Paradies für dutzende Fischarten und natürlich auch für Fischerinnen und Fischer.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.01.2026
11:55 - 12:20 Uhr

Mehr

Tier-Doku

Tier-Doku

Insgesamt gibt es 15.000 Petrijüngerinnen und Petrijünger im südlichsten Bundesland.

Ein ganzes Jahr hat das ORF Team die Fischer in Kärnten begleitet. Vom Ossiacher See über den Millstätter See bis zum Keutschacher See, von der Möll in den Hohen Tauern bis zur Drau im Kärnten Unterland. Gestalter Horst L. Ebner und sein Kameramann Valentin Certov so wie der Unterwasserfilmer Gerald Arnold zeigen mit beeindruckenden Naturaufnahmen ein bezauberndes Kärnten.

ein golden glänzender Gisch in einem Bergflüsschen
Dokumentation -

FischZeit in Kärnten1/5

Fisch in der Möll

Sendungsbereich:
Natur
Quelle:
Quelle: ORF/Kärntner Fischereivereinigung. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe
ein Angler in Montur stapft durch das verschneite Ufergelände auf den Bach zu
Dokumentation -

FischZeit in Kärnten2/5

ein Fischer im Loiblbach

Sendungsbereich:
Natur
Ein Fischer auf einem Boot im Millstätter See
Dokumentation -

FischZeit in Kärnten3/5

Ein Fischer auf einem Boot im Millstätter See

Sendungsbereich:
Natur
Ein Angler steht bis zu den Knien im Wasser und fischt in einem Bergfluss
Dokumentation -

FischZeit in Kärnten4/5

Fluss Fischen in der Möll

Sendungsbereich:
Natur
Quelle:
Quelle: ORF/Kärntner Fischereivereinigung. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe
Seenlandschaft bei Kärnten. Im Hintergrund ein bewaldeter Berg, im Vordergrund ein Ruderboot.
Dokumentation -

FischZeit in Kärnten5/5

In Kärnten gibt es 1200 stehende Gewässer und mehr als 8000 Flusskilometer. Ein Paradies für dutzende Fischarten und natürlich auch für Fischerinnen und Fischer.

Sendungsbereich:
Natur
Quelle:
Quelle: ORF/Kärntner Fischereivereinigung. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe

Vom Anfischen im Frühling geht es bis hinein in den Winter, wo die Petrijünger auf der Fischwaid der Kälte trotzen.

Eine Dokumentation von Horst L. Ebner

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.