Feuervögel – Die geheimnisvolle Welt der Flamingos

Der Flamingo lebt in großen Kolonien in salzhaltigen Flachwassergebieten in Afrika, Südostasien, Südamerika und im Mittelmeerraum. Mit seinen langen Stelzenbeinen hat er sich perfekt an einen oft schlammigen Lebensraum angepasst. So kann er nach Nahrung suchen, ohne sein Gefieder zu verschmutzen. Der Mythos hat ihn als "Feuervogel" verewigt. Wenn er seine leuchtend roten Flügel ausbreitet, scheinen Flammen durch die Luft zu schlagen.