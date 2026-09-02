Dokumentation
Eine Zuflucht für Tiere - Gut Aiderbichl
„Wir möchten Tieren in großem Stil helfen.“ Mit dieser Vision legte Gründer Michael Aufhauser den Grundstein für eine der bekanntesten Tierschutzinitiativen Europas.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.10.2026
- 11:55 - 12:20 Uhr
Er schuf damit ein außergewöhnliches Lebenswerk. Seit mittlerweile 25 Jahren bietet Gut Aiderbichl misshandelten, ausgesetzten und geretteten Tieren ein sicheres Zuhause.
Geschäftsführer Dieter Ehrengruber, der Michael Aufhauser einst zufällig begegnete, erzählt von den Anfängen einer Idee, die sein Leben für immer verändern sollte. Heute umfasst Gut Aiderbichl rund 30 Höfe in sechs Ländern, am Stammsitz in Henndorf leben rund 1.000 Tiere.
Dieses Refugium ist eine einzigartige Begegnungsstätte zwischen Mensch und Tier, steht aber zugleich vor täglichen Herausforderungen wie der Finanzierung der Höfe und der Forschungsarbeit für mehr Tierwohl. Mit beeindruckenden Bildern, persönlichen Geschichten und exklusiven Einblicken erzählt das Erlebnis Österreich von einer Idee, die weit über Tierschutz hinausgeht: Es geht um Verantwortung, Mitgefühl und die Frage, wie Mensch und Tier künftig zusammenleben wollen.
Ein Film von Barbara Meikl.