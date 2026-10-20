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Europäisches Eichhörnchen

Dokumentation

Eichkätzchen & Co: Wilde Nachbarn in der Stadt

Sie gelten als frech, akrobatisch - und manchmal auch als zutraulich: Eichhörnchen. Heimisch in den Wäldern des Voralpenlandes zählen die kleinen Nagetiere zu den elegantesten Kletterern der Tierwelt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.12.2026
05:50 - 06:20 Uhr

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Tier-Doku

Tier-Doku

Quirlig, leichtfüßig und elegant begeistern sie durch ihre luftigen Sprünge. Die Grazer Parks und Stadtgärten schaffen Lebensqualität: Sie sind eine Grüne Lunge zum Wohl der Menschen - und Lebensraum für diese Wildtiere. In Graz, in der Nähe vom Hilmteich, gibt es in reizvoller Umgebung eine kleine Auffang-Station, die jährlich bis zu 5.000 bedürftige Wildtiere versorgt.

Seit 2005 leitet Monika Grossmann die Station "Kleine Wildtiere in großer Not" in Sichtweite des Landeskrankenhauses im Grazer Lechwald.
Noch sind die von den Grazerinnen und Grazern liebevoll als "Hansi" bezeichneten Eichhörnchen im Grazer Stadtpark nicht bedroht. Parkbesucherinnen und Parkbesuchern fällt aber auf, dass sich heute weniger Eichhörnchen im Herzen von Graz tummeln. Täglich fahren tausende Autos am Park vorbei. Sind die 'Eichkatzln' etwa Opfer des Stadtverkehrs?

Eine Dokumentation von Franz Fuchs

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