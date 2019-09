Eichkätzchen & Co: Wilde Nachbarn in der Stadt

Seit 2005 leitet Monika Grossmann die Station "Kleine Wildtiere in großer Not" in Sichtweite des Landeskrankenhauses im Grazer Lechwald.

Noch sind die von den Grazerinnen und Grazern liebevoll als "Hansi" bezeichneten Eichhörnchen im Grazer Stadtpark nicht bedroht. Parkbesucherinnen und Parkbesuchern fällt aber auf, dass sich heute weniger Eichhörnchen im Herzen von Graz tummeln. Täglich fahren tausende Autos am Park vorbei. Sind die 'Eichkatzln' etwa Opfer des Stadtverkehrs?