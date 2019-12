Nacktschnecke

Quelle: ORF/Cosmos Factory/Claudia und Manfred Hochleithner

Korallenriffe und Haie waren gestern. Heute sind kleine Meeresmonster angesagt. Die "Universum"-Dokumentation "Die See der kleinen Monster" von Manfred Christ taucht ab zu Wesen, die das Licht der Öffentlichkeit gerne meiden. Will man sie dennoch vor die Kamera locken, ist die Hilfe von Profis gefragt.



Die Wiener Tierärzte und Taucher Claudia und Manfred Hochleithner präsentieren das Meer und seine Bewohner aus einem neuen, ebenso erschreckenden wie amüsanten Blickwinkel: An einem ganz besonderen Flecken der südostasiatischen Inselwelt haben die beiden tausend Stunden unter Wasser verbracht und bizarre, verblüffende Tiere gefilmt, die in klassischen Meeresfilmen fast nie zu sehen sind: Tintenfische zum Beispiel, die nicht schwimmen, sondern mit ihren Fangarmen am Boden spazieren.