Die Raubkatzen von Herberstein

Strecken wie eine Riesenkatze: ein Gepard in Herberstein

Quelle: ORF/© Tierwelt Herberstein

Schwerpunkt ist aber die Partnersuche, das heißt, wie europäische Zoos Raubkatzen nach genauen genetischen Richtlinien tauschen, um Rudel aufzufrischen und zu züchten. Dafür hat das ORF-Steiermark-Team unter Renate Rosbaud gemeinsam mit Kameramann und Romy-Preisträger Erhard Seidl auch Tiere auf ihrem Weg in ihr neues Zuhause in Herberstein begleitet, so z.B. ein Pumaweibchen aus Oberösterreich in die Oststeiermark.



Höhepunkt des Films ist die gemeinsame Reise mit einer Zoologin von Herberstein nach Tschechien. Der Zoo in Pilsen gibt die junge Löwin Amira nach Herberstein ab, wo sie mit Löwe Caesar eine neue Familie gründen soll.