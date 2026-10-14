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Leopard

Dokumentation

Die Magie des Leoparden - Ökotourismus in Südafrikas Wildreservaten

Die "Magie des Leoparden" lockt jährlich hunderttausende Besucher aus aller Welt nach Südafrika. Der Wildlife Tourismus boomt wie nie zuvor.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.11.2026
15:50 - 16:45 Uhr

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Tier-Doku

Tier-Doku

Die "Magie des Leoparden" lockt jährlich hunderttausende Besucher aus aller Welt nach Südafrika. Der Wildlife Tourismus boomt wie nie zuvor und sorgt damit für das Entstehen von Boomtowns wie Nelspruit oder Hoedspruit rund um den Krüger Nationalpark. Heute leben hunderttausende Menschen zumindest indirekt von der Anziehungskraft des Safari-Abenteuers.

Elefanten ganz in der Nähe der Lodges
Elefanten kann man sogar vom Balkon der Lodges beobachten.
Quelle: ORF/Manuela Zips-Mairitsch

Die Dokumentation von Werner und Manuela Zips zeigt die mögliche Verbindung zwischen Luxustourismus, Umwelt- und Wildtierschutz, sozialer Gerechtigkeit und "Empowerment" als "Modell der afrikanischen Renaissance". Zahlreiche Interviews mit unmittelbar Betroffenen vermitteln die andere, menschliche Seite hinter der faszinierenden Tierwelt des Südlichen Afrikas.

Hinter der Fassade scheinbarer unberührter Wildnis aus den Reiseprospekten, Hotel-Broschüren und letztlich auch der TV-Naturdokus stehen komplexe Management-Pläne, schwierige Verhandlungen zwischen alten Eignern und ansässigen lokalen Gemeinschaften und betriebswirtschaftliche Strategien der Verwertung von Natur und Kultur. Zum Unterschied zu den meisten Tierdokumentationen stehen damit Menschen und ihre Perspektiven auf den Nutzen von Naturschutz im Mittelpunkt dieses Films.

Löwen
Dokumentation -

Die Magie des Leoparden1/4

Löwen

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF/Manuela Zips-Mairitsch
Leopard.
Dokumentation -

Die Magie des Leoparden2/4

Leopard.

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF/Manuela Zips-Mairitsch
Afrikanische Wildhunde
Dokumentation -

Die Magie des Leoparden3/4

Afrikanische Wildhunde

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF/Manuela Zips-Mairitsch
Elefanten ganz in der Nähe der Lodges
Dokumentation -

Die Magie des Leoparden4/4

Elefanten kann man sogar vom Balkon der Lodges beobachten.

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF/Manuela Zips-Mairitsch

Dabei kommen von der deutschen Erbin eines berühmten Wildreservates bis zu den Rangers und Hotelmanagerinnen Beteiligte mit völlig unterschiedlichen Erfahrungen zu Wort. Der Film "Magie des Leoparden" will damit einen neuen Blick auf das heutige Südafrika ermöglichen.

Eine Dokumentation von Werner Zips und Manuela Zips-Mairitsch

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