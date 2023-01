Der Prinz der Alpen

Hirschkühe und Junge bleiben meist dicht im Rudel beisammen

Quelle: ORF/Die ARGEntur/Die ARGEntur/Christian Messner

In diesem Film gelang, was sowohl Penker als auch Feichtenberger bereits mehrfach versucht hatten - teils gemeinsam, teils getrennt, immer mit großem Aufwand, aber doch zunächst erfolglos: Die Darstellung einer Hirschbrunft aus nächster Nähe, u. a. mit ferngesteuerten Kameras; das heimliche Leben der scheuen Auhirsche zu zeigen, die Geburt von Zwillingsrehkitzen in freier Natur oder das Überleben der sogenannten Steinhirsche im winterlichen Hochgebirge. Neben den bestechenden Bildern bietet der Film auch eine Menge Information - nicht nur für Laien, sondern auch für Jäger, Förster und Biologen. Kommentar etlicher Jäger zum gedrehten Material: "Wir jagen und hegen in diesen Revieren seit Jahrzehnten, aber das haben wir noch nie beobachten können - nie aus solcher Nähe und nie in dieser Vollständigkeit." Dennoch waren es gerade Jäger, Jagdbesitzer und auch die Bundesforste, die Drehs ermöglichten, indem sie dem Kamerateam vertrauten und Zutritt gewährten. Vielerorts, vor allem in den Nockbergen, unterstützte die Bevölkerung das Projekt mit einem Maß an Begeisterung, "das uns", so Penker, "zu großem Dank verpflichtet".