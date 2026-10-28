Der halbwüchsige Adler beim Abflug

Quelle: ORF/Istvan Nadaskay Filmproduktion/Mag.Elisabeth Korinek-Schönthal

Ursprünglich war er fast überall in Europa verbreitet und in verschiedenen Ländern wurde er zum Wappentier - der Seeadler. Durch Verfolgung, den erhöhten Einsatz von Pestiziden und durch die Zerstörung seines Lebensraumes wurde er im 19. und 20. Jahrhundert an den Rand der Ausrottung getrieben. Diese Umstände haben ihn auch zu einem der scheuesten Greifvögel Mitteleuropas gemacht. Die Dokumentation "Der Flug des Seeadlers" von Wildlife-Filmemacher István Nádaskay und Tierärztin Elisabeth Korinek erzählt die wahre Geschichte eines Jahre lang beobachteten Individuums nach: die Lebensgeschichte eines Männchens - angefangen vom Schlupf in einem mitteleuropäischen Auwald über den ersten Ausflug gemeinsam mit seinen Geschwistern und seine weiten Wanderungen bis nach Skandinavien, bis hin zu einer dramatischen Bleivergiftung und seiner Gesundung und Wiederaussiedelung in einem Schutzgebiet.