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Weißstorch in Cigoc, Kroatien

Dokumentation

Der Flug der Störche

Die Dokumentation "Der Flug der Störche" beobachtet diese Zugvögel in ihren Winterquartieren in Afrika und begleitet sie wieder zurück nach Europa.

Produktionsland und -jahr:
Datum:

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Tier-Doku

Tier-Doku

Die Dokumentation gibt von der Paarung und dem Schlüpfen der Jungen bis hin zum Rückflug der Vögel im Spätsommer hautnahe Einblicke in das Leben der Weißstörche. Die wichtigsten europäischen Schauplätze sind die Marchegger Kolonie in der Nähe Wiens, wo die Störche noch wie einst in den Kronen alter Eichen brüten, und Alfaro im Norden Spaniens. Hier haben die weißgefiederten Vögel eine Kathedrale als Brutplatz erobert, die sie in den Sommermonaten zu Hunderten bevölkern.

Eine Dokumentation von Karl Königsberger

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