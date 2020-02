Der Flug der Eule

Uhu

Quelle: ORF/István Nádaskay Film

Nicht zuletzt beleuchtet der Film die Eule als mythisches Wesen. Eulen wurden bereits in der Jungsteinzeit dargestellt, sie spielen eine große Rolle in Mythologie und Märchen, etwa als Boten der Finsternis. Warum galten sie als Boten des Todes, was verursachte ihren schlechten Ruf und ihre gnadenlose Verfolgung? Irrtümer und blinder Aberglaube, wie der Film eindrucksvoll zeigt. Am Ende ihrer aufregenden Reise findet die Schleiereule schließlich einen neuen Lebensraum - ein Glücksfall, denn das Fortbestehen der Eulen in Österreich oder Europa hängt nicht nur von guten Mäusejahren, sondern auch von Nachzuchtprogrammen und menschlicher Toleranz ab.