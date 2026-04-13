Dokumentation
Das Überleben der Langsamsten
Schneller, höher, weiter: ein Motto, das in der Natur über Leben und Tod entscheiden kann. Doch einige Tiere haben andere Strategien entwickelt, um zu überleben.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 15.05.2026
Dank spezieller Anpassungen schaffen es Faultiere, Schildkröten oder Manatis, selbst in teils feindlichsten Umgebungen zu überleben. Der Film zeigt mit eindrucksvollen Aufnahmen, wie sie ihre Langsamkeit als Stärke nutzen.