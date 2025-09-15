Das Leben eines Murmeltiers – Familiengründung in den Alpen

Mit seiner Drolligkeit, dem flauschigen Fell und seinen berühmten Warnrufen ist das Murmeltier sicher das bekannteste und für viele auch sympathischste Tier der Alpen. Dieser Film begleitet ein männliches Murmeltier, im Film Mox genannt, über mehrere Jahre. Vom Moment an, als er auf über 2000 Metern über Meer das Licht der Welt erblickt, wie er im Alter von vier Wochen zusammen mit seiner Schwester zum ersten Mal die Welt ausserhalb des Baus entdeckt, bis zum Augenblick, in dem es ihm gelingt, selbst eine Familie zu gründen. Dazwischen liegen Winter, in denen all seine Geschwister sterben und er sichtlich abgemagert und geschwächt aus dem Bau steigt. Er muss lernen, Gefahren zu erkennen und so schnell wie möglich zu fliehen, wenn sich Adler, Fuchs oder Wolf nähern. Und er muss auch um seine Stellung kämpfen. Denn nur dem dominanten Männchen einer Familie ist es erlaubt, sich fortzupflanzen.