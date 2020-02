Das Alien-Insekt - Die Gottesanbeterin

Dies ist nicht Kurt Mündl sondern ein besonders filigranes Exemplar einer Gottesanbeterin

Quelle: ORF/Power of Earth

Der Österreicher Kurt Mündl, Jahrgang 1959, zählt in der Naturfilmbranche weltweit zu den renommiertesten Filmemachern. Seine bisherigen 14 Produktionen wurden für Kamera-, Buch- und Regiearbeit mit mehr als 40 inter-nationalen Awards ausgezeichnet. Unter anderem wurde ihm beim "US International Film Festival" in Illinois bereits drei Mal der Gold Camera Award, die Auszeichnung "Best of Festival" und der begehrte Golden Decade Award verliehen. 1997 war er in New York für den Emmy nominiert. Für die Dauererfolgsserie "Universum" im ORF ist der Filmemacher immer wieder tätig. Er schuf Filme wie "Ein ganz alltägliches Monster - Die vielen Facetten der Stubenfliege", die auch dem ORF internationale Anerkennung brachten. 1995: Gründung der Produktionsfirma "Power of Earth". Seit 1995 zählt auch Discovery Channel in Washington D. C. zu seinen kontinuierlichen Auftraggebern. 1997 erhielt er als erster europäischer Produzent und Filmemacher einen Exklusivvertrag von Discovery.