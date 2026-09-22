Bartolo, der Streuner - Ein Hundeleben in Neapel

Auch Spaß muss sein!

Quelle: ORF/epo-film/epo-film/Michael Fally

Gennaro, der älteste der Napolis, hält sich meist im Hintergrund. Die großen Touren durch die Stadt sind nicht mehr seins. Er erzählt die Geschichte von Bartolo, dem Streuner, denn keiner kennt das Hundeleben in Neapel besser als er. Capo hat Gennaro als Rudelführer abgelöst. Er bestimmt, wo es lang geht, er beschützt sein Rudel vor den anderen Hundebanden, aber er mischt sich auch sofort ein, wenn ein Weibchen im Spiel ist. Bartolo ist hin und her gerissen. Einerseits genießt er die Abenteuer der Straße, andererseits vermisst er die Geborgenheit. Immer wieder geht er eigene Wege und heftet sich an die Fersen sichtlich gut gepflegter Hündinnen aus noblem Haus. Eines Tages steigt ihm der Duft einer hoch gezüchteten weißen Pudeldame in die Nase. Er nimmt die Verfolgung auf. Die Fährte führt ihn zum Hafen. Zielstrebig folgt er dem Pudelweibchen mit seinem teuer gekleideten Herrl auf die Fähre nach Capri. Ein Traum scheint in Erfüllung zu gehen. Aber auch ein goldener Käfig ist ein Käfig. Wie entscheidet sich Bartolo? Kann er mit Halsband und Leine leben? Oder ist der Freiheitsdrang stärker als die Sehnsucht nach Luxus und Nestwärme?