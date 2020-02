Bartolo, der Streuner - Ein Hundeleben in Neapel

Das Produktionsteam bestand durchwegs aus Römern und die haben vor den Neapolitanern Respekt, besser gesagt Angst. "Hier darf man niemanden bitten, langsam zu fahren. Man weiß nie, wer sofort die Pistole zückt." So oder so ähnlich wurde argumentiert, wenn die um ihre Schützlinge zitternden Tiertrainer, mit Streik gedroht haben. Dass keiner der Darsteller unter die Räder geriet, grenzt an ein Wunder. Denn abgesperrte Sets, wie man sie von Spielfilmdreharbeiten kennt, gab es hier nicht. Da traf es sich gut, dass der Kameramann des Films, Stefano Pancaldi, gebürtiger Neapolitaner war. Ihn konnte nichts aus der Ruhe bringen. Mit bewundernswertem Gleichmut ertrug er das ihm so geläufige Chaos. Obwohl Einstellungen mit mehreren Hunden teilweise nur einmal möglich waren, gelang es Pancaldi, sie alle auf Anhieb richtig ins Bild zu setzen. Die Erzählerstimme des Hundes Genarro wird in der deutschen Fassung von Detlev Eckstein gesprochen. Die Filmmusik lieferte Kurt Adametz.