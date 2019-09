Ameisen - Die heimliche Weltmacht

"Wer weiß schon", so Prof. Hölldobler, "dass alle Ameisen zusammen genau so schwer sind wie alle Menschen, oder dass die Bewohner eines einzigen Ameisennestes an einem Tag so viel Grünzeug vertilgen wie eine ausgewachsene Kuh." Und: Wer hätte vermutet, dass sich Softwareentwickler Tipps bei Ameisenvölkern holen?