Afrikas Wilder Westen - Namibias Wüstenpferde

Trotz widriger Lebensbedingungen gibt es immer wieder Nachwuchs

Quelle: ORF/Interspot

Die Pferde haben keine dieser Tricks der Evolution zur Verfügung. Ihnen hilft nur ihr angeborenes Sozialverhalten - nach dem Motto: gemeinsam stark. So bilden sie bei Angriffen von Hyänen einen schützenden Pulk um die Jungtiere. Oder sie lecken sich gegenseitig ab, um ihren Salzhaushalt mit Schweiß aufzubessern. Im Extremfall wird sogar der eigene Kot zur neuerlichen Wiederverwertung und zur Nutzung der letzten Nährstoffe gefressen. Auch das Führungsverhalten hat sich an die Bedingungen der Wüste angepasst. Die Clans werden von jenen Tieren angeführt, die gerade am stärksten sind, egal ob Hengst oder Stute. So behaupten sich die Nachfahren der Pferde von Europas Kolonialzeit schon 100 Jahre und prägen damit dieses eindrucksvolle Naturparadies in Namibia als Afrikas Wilder Westen.