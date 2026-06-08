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Das Bild zeigt zwei Waschbären, die in einem Holzbau leben. Die beiden Tiere sitzen nahe beieinander, einer von ihnen blickt aus dem Fenster des Geheges. Die Waschbären haben ein graues Fell, eine dunkle Schnauze und charakteristische schwarz-weiße Streifen im Gesicht um die Augen. Der Hintergrund besteht aus der Holzstruktur des Geheges, das einige Nägel und eine Metallverriegelung aufweist. Das Licht scheint auf die Waschbären und das Gehege, wobei ihre Details gut sichtbar sind.

Dokumentation

60 Jahre Wildpark Feldkirch

Gründer, die mit vollem Engagement mit einigen wenigen Tieren angefangen haben, erinnern sich. Wie hat sich der Wildpark Feldkirch in den Jahrzehnten entwickelt und wofür steht er heute?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.07.2026
15:35 - 16:00 Uhr

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Tier-Doku

Tier-Doku
Das Bild zeigt zwei Mufflons, die auf einer grünen Wiese liegen. Die Tiere sind braun gefärbt mit weißen Markierungen und haben große, geschwungene Hörner. Der Hintergrund besteht aus Bäumen und Sträuchern, die den Rahmen der Szene bilden. Die Wiese ist saftig grün und die Umgebung strahlt eine ruhige, naturnahe Atmosphäre aus. Die Mufflons scheinen entspannt zu sein und schauen in die Kamera.
Mufflon.
Quelle: Landesstudio Vorarlberg

Nicht nur die Zahl an verschiedenen Wildtieren ist in den Jahren stetig gewachsen, der Wildpark Feldkirch hat sich auch inhaltlich immer wieder neu erfunden.

Er dient heute nicht nur als Naherholungsgebiet und Abenteuerspielplatz für Jung und Alt, sondern ist auch Schulungs- und Forschungsstätte. In dieser Dokumentation des ORF Vorarlberg werden die Anfänge des Wildparks Feldkirch bis heute gezeigt.

Ein Film von Ines Hergovits.

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