Dokumentation
60 Jahre Wildpark Feldkirch
Gründer, die mit vollem Engagement mit einigen wenigen Tieren angefangen haben, erinnern sich. Wie hat sich der Wildpark Feldkirch in den Jahrzehnten entwickelt und wofür steht er heute?
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 11.07.2026
- 15:35 - 16:00 Uhr
Nicht nur die Zahl an verschiedenen Wildtieren ist in den Jahren stetig gewachsen, der Wildpark Feldkirch hat sich auch inhaltlich immer wieder neu erfunden.
Er dient heute nicht nur als Naherholungsgebiet und Abenteuerspielplatz für Jung und Alt, sondern ist auch Schulungs- und Forschungsstätte. In dieser Dokumentation des ORF Vorarlberg werden die Anfänge des Wildparks Feldkirch bis heute gezeigt.
Ein Film von Ines Hergovits.