Dokumentation

Großstadtspatzen

Der Spatz gehört in bayerische Biergärten wie die Brezen, hinter deren Krümeln er her ist. Doch seit 2016 steht der Spatz auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten. Neue Bauvorhaben, sterile Grünflächen und Insektenmangel setzen dem Spatzen immer mehr zu. Wird er es schaffen, in den bayerischen Städten auf Dauer zu überleben? "Großstadtspatzen" erzählt die Geschichte von vier einzigartigen Spatzenkolonien in München. Hinterm Rathaus, in Neuperlach, am Flughafen und im Elefantenhaus des Tierparks Hellabrunn - überall müssen die pfiffigen Vögel ungewöhnliche Strategien entwickeln, um mit den Herausforderungen der Stadt klar zu kommen. Sie haben mit Großbaustellen zu kämpfen, müssen kreative Nist- und Schutzplätze erobern, neue Nahrungsnischen auftun. Unterstützt werden die kleinen Überlebenskünstler dabei von Menschen, die mit viel Herzblut so einiges für sie in Bewegung setzen.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 04.08.2025