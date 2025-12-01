Dokumentation
St. Moritz - ein Wintermärchen: Verzuckerte Festtage
Der Schneefall kurz nach Weihnachten verzuckert zwar die Landschaft wie im Märchen, doch für die Patrouilleure birgt der weisse Zauber grosse Gefahren.
Bereits morgens um fünf Uhr macht sich Linard Godly auf ins Skigebiet für erste Sprengungen. Der Druck auf ihn und sein Team ist gross, denn die Skipisten sollen rechtzeitig betriebsbereit sein. Verschiedene Interessen treffen aufeinander. Für Starkoch Reto Mathis dagegen laufen die Festtage ganz nach seinen Vorstellungen: Gerade rechtzeitig sind über zehn Kilogramm weisser Trüffel aus Frankreich eingetroffen.
Und im Palace erfährt Mona Vetsch vom früheren Hotelbesitzer Hansjürg Badrutt, nach welchen Kriterien er seinen Nachfolger, den heutigen Direktor Hans Wiedemann, für sein Märchenschloss ausgewählt hat.