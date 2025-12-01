St. Moritz - ein Wintermärchen: Von Feen und Heinzelmännchen

Im Zauberschloss, dem Fünfsternehotel Badrutt's Palace, herrscht kurz vor der Eröffnung anfangs Dezember Hochbetrieb - Feen und Heinzelmännchen arbeiten auf Hochtouren für die noblen Gäste, die bald eintreffen werden: Direktor Hans Wiedemann sorgt sich, ob der für mehrere Millionen renovierte Wellness-Bereich rechtzeitig fertig wird. Floristin Monika Pitschi schmückt die Zimmer und Nobelsuiten mit Orchideen und Blumenarrangements. Die Bouquets und Farbtöne sind vorgegeben und saisonal abgestimmt. Pâtissier Stefan Gerber kreiert mit seiner Equipe süsse Träume für erste Arivées. Für ihn spielt es keine Rolle, ob es weisse Weihnachten werden. Auf die Dächer seiner Lebkuchenhäuser zaubert er sowieso Schnee. Nach dem ersten grossen Schneefall inspiziert Linard Godly, der stellvertretende Chef der Rettung, aus dem Helikopter, ob die Märchenlandschaft lawinensicher ist. Und das Skilehrer Ehepaar Nick und Sabrina Nussbaum erwartet aus Italien ihren Stammgast, den Erbauer von Luxusjachten, für die erste Fahrt durch den frischen Pulverschnee. Starkoch Reto Mathis kostet in Paris Kaviar und in Avignon Trüffel. Auf seiner Einkaufstour lässt er Geld im Wert eines teuren Sportwagens liegen. Wird er seine Gäste mit den exquisiten Genussartikeln verzaubern können?