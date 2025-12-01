Hauptnavigation

Verzuckerte Festtage Folge 3 Moderatorin Mona Vetsch

Dokumentation

St. Moritz - ein Wintermärchen: Von Feen und Heinzelmännchen

«St. Moritz - ein Wintermärchen» zeigt, wie Orchideen, Kaviar und Pulverschnee für Prinzen und Filmstars hergerichtet werden und was die Belegschaft hinter den Kulissen sonst noch alles leistet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.12.2025
13:10 - 13:55 Uhr

Das Bergdorf St. Moritz erwacht langsam aus seinem Dornröschenschlaf. Wenn die Hotelangestellten jeweils im November ihre Saisonstelle antreten, wird geputzt und poliert, beschneit und dekoriert, bis Dorf und Pisten am 3. Dezember schliesslich bereit sind für die Schönen und Reichen.

Im Zauberschloss, dem Fünfsternehotel Badrutt's Palace, herrscht kurz vor der Eröffnung anfangs Dezember Hochbetrieb - Feen und Heinzelmännchen arbeiten auf Hochtouren für die noblen Gäste, die bald eintreffen werden: Direktor Hans Wiedemann sorgt sich, ob der für mehrere Millionen renovierte Wellness-Bereich rechtzeitig fertig wird. Floristin Monika Pitschi schmückt die Zimmer und Nobelsuiten mit Orchideen und Blumenarrangements. Die Bouquets und Farbtöne sind vorgegeben und saisonal abgestimmt. Pâtissier Stefan Gerber kreiert mit seiner Equipe süsse Träume für erste Arivées. Für ihn spielt es keine Rolle, ob es weisse Weihnachten werden. Auf die Dächer seiner Lebkuchenhäuser zaubert er sowieso Schnee. Nach dem ersten grossen Schneefall inspiziert Linard Godly, der stellvertretende Chef der Rettung, aus dem Helikopter, ob die Märchenlandschaft lawinensicher ist. Und das Skilehrer Ehepaar Nick und Sabrina Nussbaum erwartet aus Italien ihren Stammgast, den Erbauer von Luxusjachten, für die erste Fahrt durch den frischen Pulverschnee. Starkoch Reto Mathis kostet in Paris Kaviar und in Avignon Trüffel. Auf seiner Einkaufstour lässt er Geld im Wert eines teuren Sportwagens liegen. Wird er seine Gäste mit den exquisiten Genussartikeln verzaubern können?

Als Moderatorin und Gesprächspartnerin führt Mona Vetsch durch die dreiteilige Serie.

