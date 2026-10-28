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Hochzeitsrahmen

Dokumentation

So liebten die Habsburger - Zerbrochene Herzen (2/2)

Eheliche Liebe war bei den Habsburgern eher ein reines Zufallsprodukt. Viel wichtiger waren von langer Hand geplante dynastische Verbindungen zum Wohl des Reiches.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.12.2026
17:30 - 18:15 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Schlafzimmer von Marie Antoinette, Fontainebleau Palast, Frankreich
Schlafzimmer von Marie Antoinette, Fontainebleau Palast, Frankreich
Quelle: ORF/Patrice Fuchs/Library of Congress.

Quer über den Kontinent wurden Kinder, die sich nie gesehen hatten, einander versprochen – wen wunderte es, wenn viele dieser Verbindungen später zum Ehekerker wurden.

Einige wenige setzten sich über dieses unmenschliche System hinweg, etwa Erzherzog Johann, der eine Postmeisterstochter ehelichte, oder Franz Ferdinand, der für seine Ehe mit der Gräfin Chotek seine Nachfahren vom Thron ausschließen musste. Es brauchte viel Mut und Überzeugung, um sich über den über Jahrhunderte perfektionierten Standesdünkel dieser Familie hinweg zu setzen. Teil zwei dieser Produktion setzt sich mit jenen Verbindungen auseinander, die es nach dem habsburgischen Hausgesetz eigentlich nie hätte geben sollen.

Marie Antoinette Porträt
Dokumentation -

Mätressen, Obsessionen

Vorbilder sollten die Kaiser und ihre Familien sein, vom Volk respektiert, Träger des Gottesgnadentums. Die Ansprüche an ihre Lebensführung waren dementsprechend unerfüllbar hoch.

Sendungsbereich:
So liebten die Habsburger

Eine Dokumentation von Patrice Fuchs.

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