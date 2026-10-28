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Marie Antoinette Porträt

Dokumentation

So liebten die Habsburger - Mätressen, Obsessionen (1/2)

Vorbilder sollten die Kaiser und ihre Familien sein, vom Volk respektiert, Träger des Gottesgnadentums. Die Ansprüche an ihre Lebensführung waren dementsprechend unerfüllbar hoch.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.12.2026
16:45 - 17:30 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Nicht jeder fand im Ehebett allein das Ziel seiner Lust.

Portait von Otto, der Neffe von Franz Joseph, und seiner Frau.
Otto, der Neffe von Franz Joseph, und seine Frau Maria Josefa, sie litt unter seinen Eskapaden.
Quelle: ORF/Patrice Fuchs

Nicht jeder und nicht jede war dem jeweils anderen Geschlecht zugetan. Zwischen äußerem Anschein und gelebter Wirklichkeit taten sich bisweilen Welten auf, die, wenn sie ruchbar wurden, mit allen Mitteln verborgen und totgeschwiegen wurden.

Erzherzog Ludwig Viktor war mit seinen homosexuellen Eskapaden ein solcher Fall, aber auch von den Prostituiertenbesuchen Josephs II. und von den lesbischen Anwandlungen einer seiner Ehefrauen sollte die Welt niemals erfahren. Ein Film von Patrice Fuchs über die Leidenschaften der Habsburger, die niemals publik werden sollten.

Hochzeitsrahmen
Dokumentation -

Zerbrochene Herzen

Eheliche Liebe war bei den Habsburgern eher ein reines Zufallsprodukt. Viel wichtiger waren von langer Hand geplante dynastische Verbindungen zum Wohl des Reiches.

Sendungsbereich:
So liebten die Habsburger

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