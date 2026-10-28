So liebten die Habsburger - Mätressen, Obsessionen (1/2)

Otto, der Neffe von Franz Joseph, und seine Frau Maria Josefa, sie litt unter seinen Eskapaden.

Quelle: ORF/Patrice Fuchs

Nicht jeder und nicht jede war dem jeweils anderen Geschlecht zugetan. Zwischen äußerem Anschein und gelebter Wirklichkeit taten sich bisweilen Welten auf, die, wenn sie ruchbar wurden, mit allen Mitteln verborgen und totgeschwiegen wurden.



Erzherzog Ludwig Viktor war mit seinen homosexuellen Eskapaden ein solcher Fall, aber auch von den Prostituiertenbesuchen Josephs II. und von den lesbischen Anwandlungen einer seiner Ehefrauen sollte die Welt niemals erfahren. Ein Film von Patrice Fuchs über die Leidenschaften der Habsburger, die niemals publik werden sollten.