Traumrouten der Schweiz – mit dem Postauto ins Val d´Anniviers

Christelle Daoud fährt die Strecke seit Jahren. Was anderen oft zu schaffen macht, ist für sie Alltag: enge Straßen und Höhenunterschiede. Von seinem Start in Sierre an der Rhône bis zur Endstation am Gletscher überwindet das Postauto fast 2000 Höhenmeter. Eine Strecke voller Attraktionen. „Wir haben einfach Glück, dass wir in einem so schönen Tal jeden Tag spazieren fahren dürfen“, schwärmt die Walliserin.