Traumrouten der Schweiz: Mit dem Postauto durch das Engadin

Unterhalb der Lischanahütte führt das Postauto uns in den Unterengadiner Hauptort Scuol. Wer von hier aus per Öffentlicher Verkehrsmittel weiter in Richtung Grenze fahren möchte, muss auf das Postauto umsteigen, der Zugverkehr endet hier. In Scuol hat Renato Vitalini seine Werkstatt, er baut und verkauft Fliegenfischer-Routen und nimmt uns mit in eines seiner Lieblingsseitentäler, in das Val S-charl. Wir begleiten Renato und erfahren mehr über das Fliegenfischen und sein wildes Lieblingstal.