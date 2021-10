Traumhafte Bahnstrecken der Schweiz (Staffel 2, Folge 1/4)

Mit dem Ospizio Bernina überquert der Zug den höchsten Punkt seiner Reise. 2’253 Meter über Meer. Rekord, denn keine andere Zugstrecke in ganz Europa steigt ohne Tunnel in eine solche Höhe. Hier sitzt eine bedeutende Wasserscheide. Das Wasser des Schwarzen Sees fließt nordwärts in die Donau und später ins Schwarze Meer. Das Wasser des Weissen Sees fließt südwärts in den Fluss Po und weiter ins adriatische Meer.