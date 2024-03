Dokumentation

Auf dem Ostseeradweg durch Mecklenburg-Vorpommern (3/3)

Der Stralsunder Knut Kuntoff fährt mit dem Rennrad zur Arbeit in den Hafen von Altefähr. Dort nutzt er einen schrottreifen Drahtesel für die Wege in seiner Segelschule und Charterstation. Sylvia Matt verteilt in ihrem Garten am Bodden direkt am Ostseeradweg Kreide an die Nachbarskinder, denn die lieben es, den Asphalt des Radwegs zu bemalen. André Carls baut in Greifswald einen Mountainbike-Parcours für Jugendliche und Kinder auf.

Datum: 02.04.2024