Dokumentation

Auf dem Ostseeradweg durch Mecklenburg-Vorpommern (2/3)

Junkie, Rudi, Laura und Fuchser sind nur vier der legendären "Punx On Wheelz" in Rostock. Sie cruisen mit selbst geschraubten Fatbikes an der Küste. Jana Werner rollt in den Heidewald von Graal-Müritz und veranstaltet heilsame Badetage im Grünen. Eine Bayerin in Stralsund bewirtschaftet eine Bücherzelle am Ostseeradweg. Und Kalle flitzt mit seinem Lastenrad voller Werkzeug von Notfall zu Notfall.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 02.04.2024