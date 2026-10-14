Namibia - Das Geheimnis der Feenkreise

Feenkreise

Quelle: ORF/Epo Film

Das "Universum"-Team rund um Regisseurin Barbara Fally-Puskás ging dem Phänomen mit aller Konsequenz auf den Grund - gemeinsam mit Professor Norbert Jürgens von der Universität Hamburg, der seit mehr als drei Jahrzehnten die Pflanzenwelt im südlichen Afrika studiert. Jürgens leitet große internationale Forschungsprojekte zur nachhaltigen Landnutzung. Das Steckenpferd des Wissenschafters jedoch sind die Feenkreise.



Seit zehn Jahren nützt er jede freie Minute, um diesem Geheimnis auf den Grund zu gehen - denn an Feen glaubt der Mann nicht, umso mehr an ein wissenschaftlich erklärbares Naturereignis. Mit dem Filmteam begibt er sich auf eine spannende Forschungsfahrt quer durch die eindrucksvollsten Regionen Namibias, von den Dünen der Namib bis zu den Wasserfällen des Kunene, um das Geheimnis der Feenkreise für die "Universum"-Zuseher/innen zu lüften.