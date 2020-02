Namibia - Das Geheimnis der Feenkreise

Löffelhunde und andere Wüstenbewohner suchen die Nähe der Feenkreise

Quelle: ORF/Epo Film

Wie mit dem Zirkel gezogene, vegetationslose Kreise stechen sie aus dem dürren Gras der Steppe hervor. Nicht einer, nicht zwei oder drei - sondern Millionen, wie Luftaufnahmen zeigen. Von oben betrachtet könnte das Bild den Titel tragen: rote Punkte auf gelbem Grund.



Das Faszinierende an den Feenkreisen: Während die drei bis zehn Meter großen kreisrunden Stellen vollkommen kahl und unfruchtbar wirken, wächst rundherum ein Ring aus hohem und dichtem Gras - ein Anziehungspunkt für viele Lebewesen in der Wüste: Mäuse, Borstenhörnchen und Löffelhunde halten sich bevorzugt in der Nähe der Feenkreise auf.