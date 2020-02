Ligurien - Leben zwischen Himmel und Meer

Bergdorf Cenova

Quelle: ORF/epo-film/Kurt Mayer

An den Felsenklippen haben die Menschen in unendlich mühevoller Arbeit eine beeindruckende Landschaft gestaltet. Die "Trockenmauern", Stein auf Stein, unbehauen und ohne Mörtel, ziehen sich die Steilhänge empor. Italienische Forscher haben die Mauern vermessen und sind auf eine Gesamtlänge von 11.000 Kilometer gekommen. Auf den Terrassen wächst ein ganz besonderer Wein, für den sich immer mehr Liebhaber interessieren. Genau so exklusiv wie die Weine der Gegend sind auch die meisten Unterkünfte. Die Cinque Terre ist kein Ziel für Billigheimer. Camping und Zelten sind hier verboten.



Erleben Sie in der Reportage von Kurt Meyer diese außergewöhnliche Landschaft und die außergewöhnlichen Menschen der norditalienischen Region: Bei den Turmuhrmachern und Glockengießern in den Bergen von Uscio entsteht im Gluthauch des Scirocco die Zeit. Eine moderne "Hexe" hütet die Wallfahrtskirche hoch über Rezzo und führt ihre Ziegen durch verwilderte Kastanienwälder. Am Dorfplatz von Apricale lebt die mittelalterliche Urform des Faustballs. Der Tramontana, eisiger Gegenwind aus dem Norden, kämmt die höchstgelegenen Olivenhaine Italiens. In den Wäldern von Taggia tanzt man den "Ballo della morte", die symbolische Erneuerung und jährliche Wiederkehr der Fruchtbarkeit dieser Erde.