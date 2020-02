Himba, Buschmänner und Löwen - Wildnis- und Kulturmarketing in Namibia

Dreadlocks auf Himba-Art: mit roter Ockerpaste aus dem zu Pulver gemahlenen Ockerstein, vermischt mit Butterfett.

Quelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion

Es entspricht vor allem bei indigenen Völkern einem internationalen Trend der Kulturvermarktung, aus lebenden Kulturen museale Einheiten zu machen, die sich selbst vermarkten. Entscheidend ist, inwieweit diese Vermarktung selbstbestimmt - nach eigenen Kriterien - und insbesondere auf eigene Rechnung geschieht. Daher geht diese Dokumentation der Frage nach, wie sich das Leben in einem "Lebenden Museum" anfühlt. Was bedeutet diese Form der kommerziellen Verwertung kultureller Kompetenzen und ethnischer Geschichte für die betroffenen Menschen? Und welche Fragen wirft die kommerzielle Verwertung ihrer kulturellen Besonderheiten für sie selbst auf? Der Film lässt ausführlich jene Menschen zu Wort kommen, die oftmals als Fotomotive stumm bleiben:



"Oft sitzen wir am Lagerfeuer zusammen und diskutieren, was die Fremden so besonders an uns finden", erklärt Zahavara Tjambiru, eine Himba-Frau im Kulturdorf von Puros: "Klar, wir wissen, dass unsere Tracht einzigartig ist, aber dass Scharen von Touristen die beschwerliche Anreise an diesen entlegenen Ort in Kauf nehmen, um uns zu sehen, finden wir seltsam. Aber eigentlich macht es uns stolz. So rückständig und nutzlos, wie wir früher betrachtet wurden, sind wir offenbar doch nicht. Jetzt beneiden uns viele andere Leute in Namibia. Mit den Geldern für die Fotos, die Eintritte ins Kulturdorf und die Einnahmen aus unserem Kunsthandwerk schicken wir unsere Söhne und Töchter in die Schule und manche sogar auf die Universität. Uns soll's recht sein und Spaß macht es meistens obendrein. Wer bekommt schon dafür bezahlt, einfach nur da zu sitzen und das zu machen, was man gerade zu tun hat. Wir sind jedenfalls glücklich und zufrieden."