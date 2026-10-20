Central Park - Das Herz Manhattans



Nach der Katastrophe vom 11. September 2001 hat der Park an Bedeutung gewonnen. Seit diesem Tag erfüllt er mehr denn je die Idee des amerikanischen Traums - als Ort der Begegnung zwischen den Menschen. Und dieser Menschen mit der Natur, die sorgsamst gepflegt wird. Fröhlich, kreativ, ausgelassen - so geben sich die Menschen im Park - und kehren gleichsam gestärkt wieder zurück in die Häuserschluchten Manhattans.



Einige Freunde Curt Faudons begleiteten den Regisseur durch den Park: Bestsellerautor Frederick Morton, ein gebürtiger Wiener, die Hollywoodlegende Richard Dreyfuss und die deutsche Sängerin Ute Lemper. Aber auch ein Police Officer und ein Homeless, ein Obdachloser, wirkten mit, Geschichte, Mythos und Realität des Central Parks zu verdeutlichen.