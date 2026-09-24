Dokumentation
Bangkok - Die Stadt der Könige
Bangkok, das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Thailands, gehört zu den meistbesuchten Traumstädten der Welt. Es ist eine moderne Großstadt, die niemals schläft.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.07.2027
Durch Bangkok schlängelt sich der Fluss Chao Phraya. Wer dem Fluss folgt, entdeckt ein weites Netzwerk an Kanälen - die berühmten Khlongs. Sie führen vorbei an Holzhütten, Wolkenkratzern,
Tempelanlagen und Parks zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Metropole.