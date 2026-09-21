Dokumentation
Andalusien - Spaniens maurischer Süden
Zwischen Atlantik und Mittelmeer liegt eine der faszinierendsten Regionen Spaniens: Andalusien begeistert mit maurischem Erbe, historischen Städten und vielfältigen Landschaften.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.07.2027
Andalusien ist die südlichste Region des spanischen Festlands und geprägt von seiner Lage zwischen Atlantischem Ozean und Mittelmeer. Im Süden reicht die Region bis an die Straße von Gibraltar. Sonnige Küsten, fruchtbare Ebenen und eindrucksvolle Gebirgslandschaften treffen hier auf historische Städte und ein reiches kulturelles Erbe. Besonders sichtbar ist bis heute der Einfluss der jahrhundertelangen maurischen Herrschaft auf Architektur, Kunst und Kultur.
Andalusien und sein maurisches Erbe
Vom 8. Jahrhundert an gehörten große Teile der Iberischen Halbinsel über Jahrhunderte zum muslimisch geprägten Al-Andalus. Bedeutende Spuren dieser Epoche finden sich bis heute in Andalusien. Zu den bekanntesten Bauwerken zählt die Alhambra in Granada mit ihren Palästen, Innenhöfen und Gärten. In Córdoba erinnert die Mezquita-Catedral an die wechselvolle Geschichte der Region und die Zeit, in der die Stadt zu den bedeutenden kulturellen Zentren Europas gehörte.
Auch in Sevilla, der Hauptstadt Andalusiens, begegnen sich unterschiedliche Epochen. Der Alcázar mit seinen Palästen und Gärten zeigt, wie stark maurische Gestaltungselemente die Architektur Südspaniens auch nach dem Ende der muslimischen Herrschaft beeinflussten.
Zwischen weißen Dörfern, Bergen und Küsten
Neben seinen historischen Städten beeindruckt Andalusien durch sehr unterschiedliche Landschaften. Die Sierra Nevada erhebt sich im Hinterland von Granada, während sich an Mittelmeer und Atlantik lange Küsten erstrecken. Im Landesinneren prägen Olivenhaine, Felder und die für Südspanien typischen weißen Dörfer das Bild.
Das Leben in Andalusien ist eng mit regionalen Traditionen verbunden. In kleinen Werkstätten wird teilweise noch altes Handwerk gepflegt, während Märkte, Feste und die andalusische Küche von einer Kultur erzählen, die über Jahrhunderte durch verschiedene Völker und Religionen geprägt wurde.
Granada, Córdoba und Sevilla entdecken
Andalusien verbindet Landschaft, Geschichte und Gegenwart auf besondere Weise. Granada, Córdoba und Sevilla bewahren bedeutende Zeugnisse der maurischen Vergangenheit, während Küstenorte, Bergregionen und Dörfer eine ganz andere Seite Südspaniens zeigen. Die Dokumentation führt durch Spaniens maurischen Süden und entdeckt eine Region, in der das kulturelle Erbe von Al-Andalus bis heute sichtbar ist.