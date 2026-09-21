Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Reise
  4. Andalusien - Spaniens maurischer Süden

Dokumentation

Andalusien - Spaniens maurischer Süden

Zwischen Atlantik und Mittelmeer liegt eine der faszinierendsten Regionen Spaniens: Andalusien begeistert mit maurischem Erbe, historischen Städten und vielfältigen Landschaften.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 31.07.2027

Mehr

Reisedoku

Reise

Andalusien ist die südlichste Region des spanischen Festlands und geprägt von seiner Lage zwischen Atlantischem Ozean und Mittelmeer. Im Süden reicht die Region bis an die Straße von Gibraltar. Sonnige Küsten, fruchtbare Ebenen und eindrucksvolle Gebirgslandschaften treffen hier auf historische Städte und ein reiches kulturelles Erbe. Besonders sichtbar ist bis heute der Einfluss der jahrhundertelangen maurischen Herrschaft auf Architektur, Kunst und Kultur.

Andalusien und sein maurisches Erbe

Vom 8. Jahrhundert an gehörten große Teile der Iberischen Halbinsel über Jahrhunderte zum muslimisch geprägten Al-Andalus. Bedeutende Spuren dieser Epoche finden sich bis heute in Andalusien. Zu den bekanntesten Bauwerken zählt die Alhambra in Granada mit ihren Palästen, Innenhöfen und Gärten. In Córdoba erinnert die Mezquita-Catedral an die wechselvolle Geschichte der Region und die Zeit, in der die Stadt zu den bedeutenden kulturellen Zentren Europas gehörte.

Auch in Sevilla, der Hauptstadt Andalusiens, begegnen sich unterschiedliche Epochen. Der Alcázar mit seinen Palästen und Gärten zeigt, wie stark maurische Gestaltungselemente die Architektur Südspaniens auch nach dem Ende der muslimischen Herrschaft beeinflussten.

Zwischen weißen Dörfern, Bergen und Küsten

Neben seinen historischen Städten beeindruckt Andalusien durch sehr unterschiedliche Landschaften. Die Sierra Nevada erhebt sich im Hinterland von Granada, während sich an Mittelmeer und Atlantik lange Küsten erstrecken. Im Landesinneren prägen Olivenhaine, Felder und die für Südspanien typischen weißen Dörfer das Bild.

Das Leben in Andalusien ist eng mit regionalen Traditionen verbunden. In kleinen Werkstätten wird teilweise noch altes Handwerk gepflegt, während Märkte, Feste und die andalusische Küche von einer Kultur erzählen, die über Jahrhunderte durch verschiedene Völker und Religionen geprägt wurde.

Granada, Córdoba und Sevilla entdecken

Andalusien verbindet Landschaft, Geschichte und Gegenwart auf besondere Weise. Granada, Córdoba und Sevilla bewahren bedeutende Zeugnisse der maurischen Vergangenheit, während Küstenorte, Bergregionen und Dörfer eine ganz andere Seite Südspaniens zeigen. Die Dokumentation führt durch Spaniens maurischen Süden und entdeckt eine Region, in der das kulturelle Erbe von Al-Andalus bis heute sichtbar ist.

Traumziele rund um die Welt

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.