Abenteuer Lappland: Die Husky-Tour des Lebens (3/3)

Die Tour neigt sich dem Ende zu. An niemandem ist die Reise abseits der Hektik des Alltags spurlos vorbeigegangen. Alle fangen an zu philosophieren, wie sie ihr Leben verändern können. Denn die Ruhe und Gelassenheit, die sie draussen in der Natur spüren, wird im Alltag bald nicht mehr da sein. Silvia geht mit einem grossen Erfolgserlebnis nach Hause. Sie hat das Abenteuer trotz Parkinson durchgestanden und eine Wette mit ihrem Arzt gewonnen.