Dokumentation
Winter rund um die Seetaler Alpen
Im Grenzland zwischen Kärnten und der Steiermark, auf rund tausend Metern Seehöhe, erhebt sich der Obdacher Sattel.
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Winter heißt hier heroben etwas anderes als die meisten von uns aus deutlich niedrigeren Lagen kennen.
Der Schnee kommt hier schon im Herbst und bleibt lang ins Frühjahr hinein. Rein äußerlich ruht die bäuerliche Arbeit in dieser Zeit, aber natürlich bleiben die Landwirtinnen und Landwirte auch in diesen Monaten aktiv.
Die dunklere Jahreszeit steht im Zeichen traditioneller Tätigkeiten wie dem Schindelmachen oder dem Herstellen von Stoffen und Kleidung. Michael Weinmann hat diese Region für diese Heimat Österreich Neuproduktion im Winter bereist.
Eine Dokumentation von Michael Weinmann