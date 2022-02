Wildes Griechenland (2/2) - Die geheimnisvollen Inseln

Sonnenuntergang in der Gialova-Lagune

Quelle: ORF/Wega Film/Benny Trapp

Die Insel Antikythera liegt weit draußen im offenen Meer. Es ist eine kleine, fast unbewohnte Felsinsel, die jeden Herbst zum Schauplatz eines großen Naturspektakels wird.



Mehr als tausend Brutpaare des Eleonorenfalken kommen dann für kurze Zeit und lassen sich an den steilen Felsklippen nieder. Sie sind die einzigen Vögel Europas, die so spät im Jahr brüten. Das ist kein Zufall. In dieser Zeit fliegen die Zugvögel wieder nach Afrika in ihr Winterquartier und überqueren die Insel. Ähnlich der Milos-Viper hat sich auch diese Falkenart auf Zugvögel spezialisiert. Sie fangen sie im Flug - oftmals in großer Höhe und versorgen damit ihren Nachwuchs. Wenn keine Vögel mehr über die Insel fliegen, machen sich auch die Eleonorenfalken auf den Weg ins südliche Afrika.