Wildes Griechenland (1/2) - Der unbekannte Norden

Im Nordwesten des Landes verläuft auf einer Länge von mehr als 150 Kilometern das Pindos-Gebirge. Seine unzugänglichen Wälder sind eines der letzten Rückzugsgebiete des Braunbären in Europa.



Hier waren sie niemals ausgestorben. Stephan Krasser: "Im Gegenteil: Aktuell wächst der Bestand sogar. Wildhüter erzählten uns, dass es bereits wieder über 500 Tiere gibt." Bemerkenswert ist, dass sich das größte Landraubtier Europas vor allem vegetarisch ernährt - zu drei Vierteln besteht seine Nahrung aus Pflanzen.



Im Nordwesten des Landes ist ein weiteres Naturjuwel zu bewundern: die Vikos-Schlucht. Sie ist - laut "Guinness-Buch der Rekorde" - mit fast 1.000 Metern die tiefste Schlucht der Welt. In ihren steilen Felswänden lebt der Felsenkleiber. Der kleine Singvogel ist perfekt an ein Leben in der Vertikalen angepasst. Er kann sogar kopfüber an den Felswänden klettern. Sein Nest klebt er in die Wand. Als Baumaterial nutzt er neben Lehm zerdrückte Insekten, die er in den Felsspalten fängt. Die Eiweiß-Chitin-Masse ist ein exzellenter Kleber. "Wir haben über dieses einzigartige Verhalten in der wissenschaftlichen Literatur gelesen und wollten den Vogel unbedingt beim Nestbau filmen. Bisher gab es davon kaum Aufnahmen. Wir mussten mehrmals anreisen und viel Geduld aufbringen. Aber letztlich haben wir es geschafft", so die Filmemacher nicht ohne Stolz.