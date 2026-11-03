Wie überall in den Alpen werden auch im steirischen Sölktal althergebrachte Weihnachtstraditionen bewahrt - etwa das gemeinsame Basteln des Christbaumschmucks.

Quelle: ORF/EPO Film/Gunther Poesch

Wildtiere haben gelernt, im und mit dem Schnee zu überleben - ganz im Gegensatz zu so manchen Nutztieren. Eine sehenswerte Szene zeigt, wie Schafe reagieren, wenn sie von einem Wintereinbruch auf der Weide überrascht werden - nämlich gar nicht. Als klassische Fluchttiere sind Schafe im Schnee überfordert, orientierungs- und hilflos. So kamen im September 2007 in Salzburg und Tirol beim ersten Schneefall der Saison Hunderte Schafe um; manche Tiere waren sogar am Boden festgefroren. Um ihre Herden zu retten, greifen Schafbauern zu ungewöhnlichen Maßnahmen: sie schaufeln den Tieren einen Pfad durch den Tiefschnee. Aber selbst dann laufen die Schafe nicht von selbst, sondern müssen mühsam bis zum rettenden Stall getrieben werden.



Eine nachgestellte historische Szene zeigt, wie Bauern in früheren Zeiten das Heu, das während des Sommers in Stadeln auf den Almen lagerte, im Winter zum Hof im Tal beförderten: auf großen Schlitten. Diese Transporte waren nicht ungefährlich, denn die bis zu 250 Kilogramm wiegende Fuhre geriet nur allzu leicht außer Kontrolle - und so waren schwere Unfälle praktisch an der Tagesordnung.



Die Dokumentation "Weiß wie Schnee" hat aber noch mehr zu bieten - etwa die verschiedenen Versuche, künstlichen Schnee zu erzeugen, sei es für die Skipisten von Wintersportorten oder die Dreharbeiten von Spielfilmen. Darüber hinaus gibt der Film Einblick in weihnachtliche Bräuche und althergebrachte Traditionen in den österreichischen Alpen.