Vom Höllenfeuer ins Heilige Land - Teil 3 der Reihe "Rift Valley"

Grauer Riffhai, Rotes Meer

Quelle: ORF

In dieser Region liegt vermutlich auch das älteste Siedlungsgebiet der Menschheit. An den Ufern des Omo-Flusses in Äthiopien fanden Forscher 195.000 Jahre alte Skelettreste. Es sind die bisher ältesten Fossilien des Homo Sapiens in Afrika und damit die ältesten der Welt. In dieser glühend heißen und feuchten Flusslandschaft führte der britische Naturfilmer Paul Reddish Regie, an der Kamera schwitzte Harald Mittermüller.



Auch im dritten Teil fand sich das "Universum"-Duo Pokieser/Pröll gemeinsam unter Wasser. Sie filmten insgesamt drei Wochen lang in Dschibuti und am Roten Meer, einem Teil des nördlichen Rift Valleys. Der mit Abstand beeindruckteste Augenblick: In Dschibuti tauchte das Team plötzlich mitten in einem "Schwarm" von Walhaien. Pokieser: "Von diesem Hai siehst du mit Glück alle paar Jahre einen Einzelgänger auf offener See": Pröll: "Ich tauche und filme jetzt seit 40 Jahren, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt."