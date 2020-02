Traumgärten auf La Réunion (1/2)

Auf der Suche nach den schönsten Gärten der Welt begibt sich Karl Ploberger diesmal in den indischen Ozean. La Réunion ist so klein wie Vorarlberg und als französisches Überseedepartment Teil der EU. Ile Bourbon! Den Namen, den die Insel im Indischen Ozean früher einmal hatte, kann man sich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen. Der südlichste Teil der Europäischen Union im Indischen Ozean bietet dem ORF-Gartenspezialisten Karl Ploberger außergewöhnliche Entdeckungen in paradiesischer Umgebung.